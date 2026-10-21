Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

Los desafíos de Rosario frente a la Inteligencia Artificial y su impacto en el empleo

Cómo evitar que la inteligencia artificial profundice las desigualdades del mercado laboral

Julia Irigoitia, cofundadora del centro de estudios Poliedro, analiza los riesgos y las oportunidades de la inteligencia artificial para el mercado laboral rosarino.

julia irigoitia, centro de estudios poliedro, partido justicialista,
La exconcejala Julia Irigoitia, cofundadora del Centro de Estudios Poliedro. Gentileza

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Los recordatorios de hoy

Ernesto Rolando Lowe

El principal sospechoso es el hijo de la víctima

Investigan un femicidio cometido en Joaquín V. González

Artes visuales: Todas las emociones que caben en un living

“Eterna y sentimental”

Discos de artistas locales imperdibles

Diez recomendaciones musicales para octubre

Exclusivo para

La Ley de financiamiento cumple un año y el gobierno insiste en desobedecerla

El aniversario infeliz de las universidades

Por Pablo Esteban
Una estrella y tres pasajes a la Libertadores en juego

Cinco equipos y una pelea apasionante para ser campeones de la tabla anual

El aluvión de críticas al Presidente por burlarse de quienes no llegan a fin de mes

“La insensibilidad de Milei no tiene límites”

Por Ayelén Berdiñas
Trata Diputados el corte del bioetanol y biodiesel

Disputa por los biocombustibles

Por Mara Pedrazzoli

El País

La Ley de financiamiento cumple un año y el gobierno insiste en desobedecerla

El aniversario infeliz de las universidades

Por Pablo Esteban
El aluvión de críticas al Presidente por burlarse de quienes no llegan a fin de mes

“La insensibilidad de Milei no tiene límites”

Por Ayelén Berdiñas
Discapacidad y endeudados, en agenda

Diputados: Se viene una sesión maratónica e incómoda para el Gobierno

Por Eva Moreira
Argentinos y españoles repudiaron la visita del Presidente

“Milei, no vengas a mentir a España”

Economía

Trata Diputados el corte del bioetanol y biodiesel

Disputa por los biocombustibles

Por Mara Pedrazzoli
Si se contemplan intereses capitailzados, hay déficit financiero

Debate por los datos del superávit fiscal

Caso YPF

Preska dejó sin efecto la sentencia buitre

Persiste la desconfianza en que se cumpla el plan financiero

Alzas del dólar y el riesgo país

Sociedad

Ambos están ligados a la guerra en Ucrania

Un satélite ruso se acercó a 500 metros de otro de EE.UU.

Los organismos oficiales de control constataron irregularidades

Polémica por el traslado de los presos desde Devoto a Marcos Paz

Por Santiago Brunetto
Restrigirá la transferencia internacional de tecnologías estratégicas

China busca controlar la exportación de su IA

Accidente en "la nube" de Inglaterra

Un fallo en Google Cloud interrumpió los servicios de varios bancos británicos

Deportes

Una estrella y tres pasajes a la Libertadores en juego

Cinco equipos y una pelea apasionante para ser campeones de la tabla anual

Triunfo sobre Nueva Zelanda con doblete de Mercedes Diz, delantera de River

La Selección Sub 17 hizo historia en el Mundial femenino

Opinión

Boca y River firmaron un acuerdo por la memoria con dos universidades

Por Gustavo Veiga
Una rica historia de epopeyas

Copa Libertadores: Estudiantes conoce bien la épica que necesita

Por Malva Marani