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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 21 de octubre de 2026
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MIRÁ
Portada
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La nueva entrega de la saga deportiva más vendida de todos los tiempos
EA Sports FC 27 y los videojuegos de fútbol en la era de la timba y la hiperfinancialización
Entre la innovación de The Grounds y la presión del mercado de las apuestas online, el autodenominado “juego del mundo” se reinventa en múltiples planos para retener la atención de dos generaciones.
EA Sports FC 27
Los juegos de fútbol de EA Sports ya no tienen competidor en su rubro, pero luchan contra el resto del mercado cultural y, ahora, contra las apuestas.
Prensa -
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Videojuegos
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