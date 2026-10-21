En Madrid, Milei celebró la conquista española y tildó a Pedro Sánchez de “dictador”

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El presidente argentino dijo ser un admirador de “la gran gesta civilizatoria que fue el descubrimiento de América”. Se dedicó a atacar a su par español y a pedir el voto para la ultraderecha.
21 de octubre de 2026 - 10:34
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