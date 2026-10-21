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MIRÁ
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El Mundo
Los agravios del Presidente
“Insultos por preguntarle lo que no le gusta”: qué dicen los medios españoles sobre la visita de Javier Milei
El mandatario calificó de “corta intelectualmente” a una periodista y llamó “impresentable dictador” a Pedro Sánchez.
21 de octubre de 2026 - 18:53
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Javier Milei
El Presidente repartió insultos en España
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Javier Milei
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España
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