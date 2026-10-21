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Buenos Aires|12
Legislatura bonaerense
Ley Ema: la legislación que nació del dolor para ayudar a chicos y docentes a combatir la violencia digital
La Legislatura bonaerense dio sanción a la norma este martes. Qué implica y cuáles son las herramientas que aporta a la comunidad educativa.
Mayra Mendoza junto a Laura, la mamá de Ema Bondaruk, en una de las jornadas por la Ley Ema.
Gentileza -
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