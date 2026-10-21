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Una ley para desalentar la violencia de los adultos en eventos deportivos infantiles
El aumento de la agresividad de padres, madres y tutores motivó el impulso de la iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados.
Por
Elena Corvalan
21 de octubre de 2026 - 05:46
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