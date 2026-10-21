Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12

Flores de nuestro jardín, la primera antología poética local de autores “sub 20” de Ediciones Bonaerenses

Voces jóvenes platenses

Será presentado el 31 de octubre.

antología Flores de nuestro jardín
antología Flores de nuestro jardín antología Flores de nuestro jardín Gentileza -

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona: la defensa de Luque pidió la absolución

Con estudiantes y trabajadores a la cabeza

Crecen las protestas en Grecia y Portugal y los cortes de ruta en Italia

"No es necesario un tratamiento adicional" dice el parte

Difunden estudios médicos del Papa

Por Washington Uranga
El INDEC reportó un alza de un punto sobre el IPC

Mejoraron los salarios en agosto

Exclusivo para

Aseguran que el gobierno de Milei “los desprecia”

“Por una vida digna”: colectivos de discapacidad se manifiestan frente al Congreso

Lesa humanidad

Comenzó el juicio por los crímenes de la dictadura en Río Cuarto

Se cruzó con periodistas locales que quisieron hacerle preguntas

“Estúpidos incompetentes zurdos empobrecedores”: Milei llevó a España sus insultos

El gesto solidario que desafía al vacío legal

El Primer Ministro de Países Bajos y un jugador de hockey argentino esperan un bebé

Por
Martín Villagarcía

El País

Persecución gremial

Los metrodelegados evalúan presentar una demanda tras las detenciones en el subte

Marcha atrás por el rechazo popular y para salvar el megaDNU

Volantazo fenomenal del Gobierno: se aprobó el proyecto que restituye la Ley de Tierras

Por Eva Moreira
“Del otro lado está el tren fantasma”

No los une el amor, sino el ajuste: Macri y los Milei siguen sin avanzar en un acuerdo electoral

Por Werner Pertot
Encuentro con rectores en la UNSAM

Sergio Massa: “Defender la universidad pública es una obligación”

Economía

El INDEC reportó un alza de un punto sobre el IPC

Mejoraron los salarios en agosto

Mientras Milei dice que no hay malaria, las compras básicas se desploman

Ticket promedio de 8 mil pesos y apenas tres unidades

Por Leandro Renou
El riesgo país se mantiene por arriba de los 670 puntos

Leve repunte en la Bolsa

Las respuestas políticas al sobreendeudamiento. Los proyectos del oficialismo y la oposición

Condiciones de crédito abusivas y familias en mora

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Juicio por la muerte de Maradona: la defensa de Luque pidió la absolución

Una iniciativa del Grupo Octubre Medios

La muestra itinerante “50 años del golpe militar/50 tapas de Página 12″, ahora en A Coruña

Un trabajador sufrió una leve descompensación

Un rayo fulminó a cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro

Kicillof, Otermín y Vilar presentaron el programa Empleo Verde en Lomas de Zamora

Deportes

Muy cerca de dirigir su tercer Mundial

Selección Argentina: la renovación de Scaloni está bien encaminada

Marcó en la destacada victoria del Como

Nico Paz sigue de racha: doblete en la Champions contra el Manchester United

Boca se reagrupa después de la clasificación en la Copa Sudamericana

Paredes no jugará con Independiente y le apunta al Superclásico

El piloto se divirtió mientras se prepara para la acción en Austin

Colapinto, entre la alegría y la nostalgia