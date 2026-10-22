Alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en el AMBA y 14 provincias

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El SMN indicó que también podrían registrarse ráfagas y actividad eléctrica intensa.

Alerta meteorológica para gran parte del país Subsecretaría de Comunicación Social (Silvio Moriconi)

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