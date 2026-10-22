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La relación entre tres de los ídolos populares más grandes del país

Charly, Diego y Messi: una santísima trinidad

El músico cumple 75 años. No es ajeno al fútbol, un deporte que marca nuestra cultura. Y que lo marcó a él. Su vínculo y anécdotas con los dos astros fútbolísticos.

Por Alejandro Duchini
Diego y Charly, dos símbolos de la cultura popular argentina. Archivo El Gráfico

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