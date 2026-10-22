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Radio 750

"Venda en el cuello, mandíbula inflamada, ojos inyectados y pelo revuelto"

“Daba pena”: el imperdible editorial de Víctor Hugo Morales sobre Milei en Madrid

En su editorial de La Mañana, Víctor Hugo relató cómo fue la gira de Milei por España. “¿A qué fue?“, se preguntó el conductor de Radio 750. La aguda descripción del Presidente.

Milei en España Capturas de Video

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