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Cultura

Muestra en el Museo de la Ciudad

“El otro Perotta”, un tesoro fotográfico

Identificado con el primer rock argentino, José Luis Perotta abrió sus horizontes a la investigación plástica, la moda, el fotoperiodismo.

Jose Luis Perrota
La exhibición se inaugura el jueves 22 a las 17, y permanecerá abierta hasta abril de 2027. Sin Credito

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