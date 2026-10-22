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MIRÁ
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Rosario|12
Abogados Penalistas de Rosario rechazan la reforma penal de Pullaro
Los peligros de la reforma de las leyes de seguridad que quiere Pullaro
La asociación de penalistas rosarinos fue a la Legislatura a cuestionar el proyecto de otorgar tantas facultades a la Policía y a fiscales, juzgar en ausencia y allanar sin orden judicial.
Por
Luis Bastús
22 de octubre de 2026 - 03:07
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pullaro balance de gestion con policias-10/12/2024
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Prensa Gobernación Santa Fe
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