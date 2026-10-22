Messi, feliz antes recibir su Premio Princesa de Asturias

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22 de octubre de 2026 - 21:19
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Ganador.
Messi disfrutó antes de recibir su Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.
Eloy Alonso. EFE
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Lionel Messi
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