Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de octubre de 2026
22 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de octubre de 2026
22 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de octubre de 2026
22 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de octubre de 2026
22 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de octubre de 2026
22 min
MIRÁ
Portada
Economía
Se formalizó la venta
Precio rebajado, promesa de aumento de tarifa y un comprador fantasma: la polémica privatización de AySA
La empresa brinda el servicio de agua a más de 14 millones de personas en el AMBA.
22 de octubre de 2026 - 15:36
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Aysa
Aysa
Sin Credito
Temas en esta nota:
AySA
agua potable
privatizaciones
Últimas Noticias
Denunció la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner
Gisela Marziotta: “Lo que antes se hacía con armas, hoy se hace con expedientes”
Con críticas al plan económico y al discurso de Milei
Bullrich vuelve a encender la interna en el Gobierno y no descarta ser candidata en 2027
Investigan un pago de 200 mil dólares
Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: le prohibieron salir del país y embargaron sus bienes
Se trata de Adrián Marcelo Grau
Bariloche: amplio repudio a un candidato constituyente que reivindicó a Videla
Exclusivo para
Con estudiantes y trabajadores a la cabeza
Crecen las protestas en Grecia y Portugal y los cortes de ruta en Italia
Encuentro con rectores en la UNSAM
Sergio Massa: “Defender la universidad pública es una obligación”
Persecución gremial
Los metrodelegados evalúan presentar una demanda tras las detenciones en el subte
El gesto solidario que desafía al vacío legal
El Primer Ministro de Países Bajos y un jugador de hockey argentino esperan un bebé
Por
Martín Villagarcía
El País
Con críticas al plan económico y al discurso de Milei
Bullrich vuelve a encender la interna en el Gobierno y no descarta ser candidata en 2027
Investigan un pago de 200 mil dólares
Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: le prohibieron salir del país y embargaron sus bienes
Se trata de Adrián Marcelo Grau
Bariloche: amplio repudio a un candidato constituyente que reivindicó a Videla
En medio de la expectativa por la visita del Papa
“Que la gente no llega a fin de mes es un dato de la realidad”: la Iglesia volvió a cruzar a Milei
Economía
Se formalizó la venta
Precio rebajado, promesa de aumento de tarifa y un comprador fantasma: la polémica privatización de AySA
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de octubre de 2026
Mientras Milei dice que no hay malaria, las compras básicas se desploman
Ticket promedio de 8 mil pesos y apenas tres unidades
Por
Leandro Renou
Se hunden la industria, el comercio y la construcción
A un paso de entrar en recesión
Sociedad
La Fiscalía apunta contra un capataz de estancia
Desaparición de Nancy Godoy: ya son cinco los detenidos y se investiga un presunto homicidio
Habrá cancelaciones y reprogramaciones
Obras en Ezeiza: el detalle de lo que pasará con los vuelos de cada línea aérea
Las zonas afectdas
Alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en el AMBA y 14 provincias
Inestable
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 22 de octubre
Deportes
La relación entre tres de los ídolos populares más grandes del país
Charly, Diego y Messi: una santísima trinidad
Por
Alejandro Duchini
Un país lleno de pelotudos
Por
José Luis Lanao
Ante Japón faltarán las ocho primeras del ranking y la mejor doblista del país
Con muchas ausencias y cuatro debutantes, ya está el equipo de la Fed Cup
El piloto se divirtió mientras se prepara para la acción en Austin
Colapinto, entre la alegría y la nostalgia