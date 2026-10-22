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El Mundo

El historiador italiano analiza el avance de la ultraderecha global

Steven Forti: “La política se tiene que hacer en las calles”

El teórico advierte sobre el retroceso de las democracias liberales y la pérdida de derechos conquistados, y señala la necesidad de reconstruir la política desde lo colectivo.

Por Gustavo Veiga
Steven Forti "Estamos viendo líderes, como el caso de Milei o De la Espriella, que reivindican su extremismo". Sandra Cartasso. Sandra Cartasso

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