Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Premios Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores, los discursos y la cobertura, minuto a minuto
-1min
Premios Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores, los discursos y la cobertura, minuto a minuto
-1min
Premios Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores, los discursos y la cobertura, minuto a minuto
-1min
Premios Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores, los discursos y la cobertura, minuto a minuto
-1min
Premios Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores, los discursos y la cobertura, minuto a minuto
-1min
MIRÁ
Portada
Salta|12
La medida, anunciada por el gobernador, todavía debe ser publicada en el Boletín Oficial
Suspenden por 4 meses la prohibición de venta de granos argentinos en la frontera
También se posterga la venta al extranjero en envases de diez kilos o más. Pero se mantiene el límite máximo de 150 dólares para el egreso de mercadería argentina.
Por
Laura Urbano
22 de octubre de 2026 - 03:47
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Puente internacional de Aguas Blancas-23/12/2024
Puente internacional de Aguas Blancas-23/12/2024
Redes Sociales
Temas en esta nota:
Aduana
frontera
Comercio
ARCA
restricciones
Últimas Noticias
Largometraje dirigido por James Watkins
“Clayface”: la frontera difusa entre belleza y el horror
Por
Ezequiel Boetti
Ceremonia en el Goldencenter de Parque Norte
Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores de una gala especial
Por
Erik Gómez
De Hernán Guerschuny
“¿Querés ser mi hijo?“: las zonas de confort de una comedia romántica
Por
Diego Brodersen
La radio argentina celebró su gran noche
Premios Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores, los discursos y la cobertura, minuto a minuto
Por
Erik Gómez
Exclusivo para
Con estudiantes y trabajadores a la cabeza
Crecen las protestas en Grecia y Portugal y los cortes de ruta en Italia
Encuentro con rectores en la UNSAM
Sergio Massa: “Defender la universidad pública es una obligación”
Persecución gremial
Los metrodelegados evalúan presentar una demanda tras las detenciones en el subte
El gesto solidario que desafía al vacío legal
El Primer Ministro de Países Bajos y un jugador de hockey argentino esperan un bebé
Por
Martín Villagarcía
El País
Maniobra desesperada para salvar el megaDNU de Milei
Volantazo fenomenal del Gobierno: Diputados aprobó el proyecto que restituye la Ley de Tierras
Por
Eva Moreira
Bochorno y aislamiento internacional
Milei mendiga fotos en Madrid y hasta los candidatos de la derecha lo desairaron
Por
Héctor Barbotta
Diputados aprobó la nueva ley con los cambios reclamados por el sector
Discapacidad: El oficialismo tuvo que dar marcha atrás para evitar otra derrota
Por
Paula Marussich
Pullaro y Frigerio apoyaron la eliminación de las PASO, Llaryora esquivó una definición
El gobierno no logra todos los apoyos necesarios
Economía
Mientras Milei dice que no hay malaria, las compras básicas se desploman
Ticket promedio de 8 mil pesos y apenas tres unidades
Por
Leandro Renou
Se hunden la industria, el comercio y la construcción
A un paso de entrar en recesión
Milei vuelve a descalificar los reclamos de una población que "no llega a fin de mes"
¿Demanda insatisfecha u opereta?
El riesgo país se mantiene por arriba de los 670 puntos
Leve repunte en la Bolsa
Sociedad
Una iniciativa del Grupo Octubre Medios
La muestra itinerante “50 años del golpe militar/50 tapas de Página 12″, ahora en A Coruña
Cómo se contagia y cuáles son sus síntomas
Alerta en Catamarca: cerraron un complejo termal tras la muerte de un niño infectado por la “ameba comecerebros”
Los alegatos finales
Juicio por la muerte de Maradona: la defensa de Luque pidió la absolución
Ya son tres los sospechosos detenidos
Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: detuvieron a un matrimonio por presunto encubrimiento
Deportes
Ante Japón faltarán las ocho primeras del ranking y la mejor doblista del país
Con muchas ausencias y cuatro debutantes, ya está el equipo de la Fed Cup
El piloto se divirtió mientras se prepara para la acción en Austin
Colapinto, entre la alegría y la nostalgia
Boca se reagrupa después de la clasificación en la Copa Sudamericana
Paredes no jugará con Independiente y le apunta al Superclásico
Marcó en la destacada victoria del Como
Nico Paz sigue de racha: doblete en la Champions contra el Manchester United