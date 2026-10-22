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Salta|12

La medida, anunciada por el gobernador, todavía debe ser publicada en el Boletín Oficial

Suspenden por 4 meses la prohibición de venta de granos argentinos en la frontera

También se posterga la venta al extranjero en envases de diez kilos o más. Pero se mantiene el límite máximo de 150 dólares para el egreso de mercadería argentina.

Por Laura Urbano
Puente internacional de Aguas Blancas-23/12/2024
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