Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Un país lleno de pelotudos

Javier Milei y su reflexión sobre no llegar a fin de mes.

Por José Luis Lanao
976186-32%20opi-GENTILEZA.jpg
Javier Milei, con la camiseta 9 del Inter de Miami. Gentileza

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La mayoría de los femicidios se produjo en Rosario

Santa Fe registra 43 femicidios en 2026 y reclaman la emergencia provincial en violencia de género

Por Lorena Panzerini
La “reforma estructural” que comenzó con Macri

Un país primario y extractivo: lo que revelan las cifras del modelo Milei

La Fiscalía apunta contra un capataz de estancia

Desaparición de Nancy Godoy: ya son cinco los detenidos y se investiga un presunto homicidio

Habrá cancelaciones y reprogramaciones

Obras en Ezeiza: el detalle de lo que pasará con los vuelos de cada línea aérea

Exclusivo para

Con estudiantes y trabajadores a la cabeza

Crecen las protestas en Grecia y Portugal y los cortes de ruta en Italia

Encuentro con rectores en la UNSAM

Sergio Massa: “Defender la universidad pública es una obligación”

Persecución gremial

Los metrodelegados evalúan presentar una demanda tras las detenciones en el subte

El gesto solidario que desafía al vacío legal

El Primer Ministro de Países Bajos y un jugador de hockey argentino esperan un bebé

Por
Martín Villagarcía

El País

No fijaron una fecha para su tratamiento

Sin respuesta para las familias endeudadas: el oficialismo devolvió el proyecto a comisión

Tras las dudas por su reciente operación

“Argentina, allá vamos”: otro gesto del Papa de que su viaje sigue en pie

Maniobra desesperada para salvar el megaDNU de Milei

Volantazo fenomenal del Gobierno: Diputados aprobó el proyecto que restituye la Ley de Tierras

Por Eva Moreira
Bochorno y aislamiento internacional

Milei mendiga fotos en Madrid y hasta los candidatos de la derecha lo desairaron

Por Héctor Barbotta

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de octubre de 2026

Mientras Milei dice que no hay malaria, las compras básicas se desploman

Ticket promedio de 8 mil pesos y apenas tres unidades

Por Leandro Renou
Se hunden la industria, el comercio y la construcción

A un paso de entrar en recesión

Milei vuelve a descalificar los reclamos de una población que "no llega a fin de mes"

¿Demanda insatisfecha u opereta?

Sociedad

La Fiscalía apunta contra un capataz de estancia

Desaparición de Nancy Godoy: ya son cinco los detenidos y se investiga un presunto homicidio

Habrá cancelaciones y reprogramaciones

Obras en Ezeiza: el detalle de lo que pasará con los vuelos de cada línea aérea

Las zonas afectdas

Alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en el AMBA y 14 provincias

Inestable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 22 de octubre

Deportes

Un país lleno de pelotudos

Por José Luis Lanao
Ante Japón faltarán las ocho primeras del ranking y la mejor doblista del país

Con muchas ausencias y cuatro debutantes, ya está el equipo de la Fed Cup

El piloto se divirtió mientras se prepara para la acción en Austin

Colapinto, entre la alegría y la nostalgia

Boca se reagrupa después de la clasificación en la Copa Sudamericana

Paredes no jugará con Independiente y le apunta al Superclásico