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Economía
Lo dispuso el BCRA
Bancos y billeteras virtuales tendrán que informar de manera clara cuánto rinden sus fondos y cuentas remuneradas
La medida del organismo reguladora apunta a estandarizar el criterio con el que las entidades financieras le muestran la información al cliente.
23 de octubre de 2026 - 15:35
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De aprobarse, las billeteras virtuales u otro tipo de prestamistas podrían debitar automáticamente el dinero de cuentas bancarias.
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