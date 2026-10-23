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El canal de WhatsApp del presidente pasó de 50 mil a 9 millones de seguidores en pocos meses
El fenómeno del “Ejército de Lula” sacude las redes sociales en Brasil
El auge del activismo digital del Partido de los Trabajadores desafió la hegemonía de la ultraderecha y provocó intentos judiciales de cierre liderados por jueces vinculados a Flávio Bolsonaro.
Por
Gustavo Veiga
23 de octubre de 2026 - 22:12
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El diputado André Janones creó en abril el canal "Ejército de Lula" para impulsar su reelección
AFP -
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