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El papa León XIV canceló su viaje a Asís
Se trata de una visita que había sido programada para el 27 de octubre. Desde el Vaticano explicaron que los médicos que lo tratan desaconsejaron que volara en helicóptero, a pocos días de haber sido operado de un adenocarcinoma pulmonar.
23 de octubre de 2026 - 11:10
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El Papa
AFP -. AFP
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Papa León XIV
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