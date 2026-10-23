Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
El País
Dinero non sancto
José Luis Espert, procesado y embargado por lavado de dinero
El exdiputado libertario puede apelar, pero no pudo explicar los 200 mil dólares que recibió de Fred Machado, preso en EE.UU. por lavado. La justicia le trabó un embargo de 1.000 millones de pesos.
Por
Irina Hauser
23 de octubre de 2026 - 00:30
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
El exdiputado libertario, José Luis Espert, fue procesado por lavado de activos.
Noticias Argentinas
Últimas Noticias
Fin de las audiencias
Juicio por Maradona: la sentencia se conocerá el 22 de diciembre
Por "cuestiones personales"
Otra baja para Milei: renunció Daniel González, secretario de Energía y Minería
Una foto de la crisis en los municipios bonaerenses ante el abandono libertario.
“¿Vos le darías tus hijos a Milei para que los cuide?”
Por
Andres Miquel
Dijo que está "preparada para ser Presidenta"
Bullrich suma a Santilli a la lista de funcionarios con los que marca distancias
Por
Paula Marussich
Exclusivo para
Dinero non sancto
José Luis Espert, procesado y embargado por lavado de dinero
Por
Irina Hauser
Silenzio Stampa
El Gobierno no se anima a confrontar a Trump por el Comité de Descolonización
Superaron en 66 millones todo lo gastado durante 2025
Boom de las ventas puerta a puerta
Scentia reportó una baja del 3,2 por ciento en las ventas básicas en septiembre
Sólo en 3 de los 33 meses de Milei no cayó el consumo
Por
Leandro Renou
El País
Por "cuestiones personales"
Otra baja para Milei: renunció Daniel González, secretario de Energía y Minería
Dijo que está "preparada para ser Presidenta"
Bullrich suma a Santilli a la lista de funcionarios con los que marca distancias
Por
Paula Marussich
Dinero non sancto
José Luis Espert, procesado y embargado por lavado de dinero
Por
Irina Hauser
Los retos de la oposición
Por
Juan Carlos Junio
Economía
En un escenario internacional adverso para los países emergentes
El mercado mira cada vez más de reojo a Milei
Las empresas podrán financiar despidos recién luego de las elecciones presidenciales
El Gobierno nacional retrasó el uso del FAL
Superaron en 66 millones todo lo gastado durante 2025
Boom de las ventas puerta a puerta
Argentina pidió tiempo a la Corte Suprema de EE.UU
Para responder en el litigio contra YPF
Sociedad
Fin de las audiencias
Juicio por Maradona: la sentencia se conocerá el 22 de diciembre
Motín y toma de rehenes
Alcaidías porteñas: superpoblación y malas condiciones
Alarma en un colegio porteño de Flores
Las ratas siguen en la escuela, pero los alumnos no
Prevención del cáncer de mama
Octubre Rosa: mamografías y atención a tiempo
Deportes
En el Maracaná, por la revancha de la semifinal
Flamengo vs Estudiantes hoy en vivo por la Copa Libertadores: el partido, minuto a minuto
A partir de la próxima temporada
Vuelve la Promoción al fútbol argentino después de 15 años
El astro argentino recordó con emoción a su papá en la previa de la ceremonia
Messi, feliz antes recibir su Premio Princesa de Asturias
Torneo Clausura
Los partidos del viernes