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El País

El freno a la ley de defensa de la soberanía

La orden llegó de la Casa Blanca

El número dos del Departamento de Estado se reunió con el canciller Quirno. Le preocupa que el proyecto de ley complique a empresas norteamericanas.

Alineamiento El canciller argentino Pablo Quirno y el subsecretario de Estado Christopher Landau. Gentileza -

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