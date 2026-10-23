La rebelión de las carpas: la juventud se organiza por el derecho a la vivienda en España
Lo que comenzó como una protesta espontánea tras la muerte de Maricarmen Abascal, una inquilina de 86 años desalojada de su casa de toda la vida, se transformó en una red autogestionada que reúne a miles de acampantes en las plazas, da refugio a personas sin techo y convoca a una huelga general en todo el país para el 11 de noviembre. España se sitúa a la cabeza de los países europeos con mayor déficit y reducción de vivienda pública.