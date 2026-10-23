La rebelión de las carpas: la juventud se organiza por el derecho a la vivienda en España

Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que avivó las protestas

MADRID, 07/10/2026.- Fotografía de archivo, tomada el 29/10/2025, de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid, que ha muerto este miércoles, tras quince días hospitalizada. EFE/Archivo/Sergio Pérez

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