Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 23 de octubre de 2026
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 23 de octubre de 2026
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 23 de octubre de 2026
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 23 de octubre de 2026
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 23 de octubre de 2026
1 hora
MIRÁ
Portada
Deportes
El campeón y doctor honorífico de la UBA sumó otra distinción
Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias en España
El rosarino recogió el galardón en Deportes en Oviedo, de manos de la princesa Leonor. Es una de las más altas distinciones en su exitosa carrera.
23 de octubre de 2026 - 19:09
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
La princesa Leonor le da su diploma al astro argentino.
Ballesteros. EFE
Temas en esta nota:
Lionel Messi
España
Últimas Noticias
Por "inconsistencia de delito"
Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Milei y al resto de los acusados
Para realizar reclamo en la Oficina municipal del Consumidor no es necesario contratar abogado
Seminario internacional
Alertan sobre el aumento de casos de violencia policial
Fuerte convocatoria en redes sociales para este sábado
Francia se prepara para otra jornada de protesta: “Estamos ante un conflicto de mucha intensidad”
Exclusivo para
Participá por entradas para ver “SOTTOVOCE” el domingo 1 de noviembre 🎭
Participá por entradas para ver “SOTTOVOCE” el sábado 31 de octubre 🎭
Participá por entradas para ver “SOTTOVOCE” el viernes 30 de octubre 🎭
Participá por un par de entradas para ver LOS40 Primavera Pop! 🌸🎶
El País
Por "inconsistencia de delito"
Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Milei y al resto de los acusados
Por orden de Trump
Milei recibió a funcionarios estadounidenses y crece la presión para demorar la Ley Malvinas
Otro proceso para sacar de la cancha a la expresidenta
Sobreseídos, pero Cristina y Máximo Kirchner igual en el banquillo: comenzó el juicio Hotesur-Los Sauces
Por
Raúl Kollmann
La tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense
En tres milímetros, la identidad es eterna
Por
Gregorio Tatián
Economía
Lo dispuso el BCRA
Bancos y billeteras virtuales tendrán que informar de manera clara cuánto rinden sus fondos y cuentas remuneradas
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 23 de octubre de 2026
Superaron en 66 millones todo lo gastado durante 2025
Boom de las ventas puerta a puerta
Economistas "del palo" del Presidente cuestionan el rumbo
Los liberales le marcan la cancha a Milei
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Seminario internacional
Alertan sobre el aumento de casos de violencia policial
"La tierra habla, tu sangre puede darles nombre"
Lanzan una campaña para identificar restos de desaparecidos en Córdoba
Dictaron prisión preventiva para los principales sospechosos
Desaparición de Nancy Godoy: imputaron a cinco detenidos y la fiscalía avanza con la hipótesis del homicidio
Llamaron a seguir la lucha por memoria, verdad y justicia
“Esto es un logro colectivo”: el mensaje de los familiares de los ocho identificados en La Perla
Deportes
El campeón y doctor honorífico de la UBA sumó otra distinción
Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias en España
El técnico se desplomó mientras miraba un entrenamiento
Vincent Kompany fue internado de urgencia y hay preocupación por su salud: el comunicado del Bayern Munich
El italiano logrará el título de la F1 si gana y sus rivales suman poco
Las cuentas de Antonelli para consagrarse en Austin
Por
Malva Marani
Un país lleno de pelotudos
Por
José Luis Lanao