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Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1
9 min
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MIRÁ
Portada
El Mundo
Las razones para elegir a Lula o Bolsonaro son opuestas
Brasil: dos votos que no se tocan entre sí
Los candidatos a presidente que definirán el balotaje solo tienen una coincidencia: ambos quieren ganar.
Por
Gustavo Veiga
24 de octubre de 2026 - 22:47
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Lula Bolsonaro
Bolsonaro y Lula en el debte presidencial del viernes.
PABLO PORCIUNCULA. AFP
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