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Las12

Escenas

Del matadero a la resistencia

Entre el absurdo y el humor negro, Las esenciales expone la crudeza del trabajo en un matadero industrial para reflexionar sobre la alienación y la precarización laboral contemporánea.

Por Ines Hayes
Una obra que indaga en la alienación de la industria cárnica y la transformación de la resignación en organización colectiva. Gentileza -

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