Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

A un año de los comicios presidenciales

Elecciones 2027: Polarizada y electores con tendencia al cambio

Diez de los más conocidos consultores y encuestadores analizan las futuras elecciones. Algunos las ven muy parejas; otros dicen que Milei pierde el balotaje. Sin lugar a las terceras fuerzas.

Por Raúl Kollmann
756570-votacion-20ok-20na.jpg
A un año de las elecciones presidenciales, las encuestas muestran que el electoral pide un cambio. NA

Últimas Noticias

A un año de los comicios presidenciales

Elecciones 2027: Polarizada y electores con tendencia al cambio

Por Raúl Kollmann
Cierre de campaña

Lula da Silva, un candidato mimetizado con su pueblo

Por Gustavo Veiga
El gobierno nacional avanza con la concesión del histórico edificio

Abrazo al Palais de Glace, contra la privatización

Por
Soledad Ferrari

Un modelo con turbulencias

Por Carlos Heller

Exclusivo para

Formación virtual para estatales bonaerenses

Nueve capacitaciones para pensar la gestión cultural desde el Estado

Culpó al periodismo y habló de “una operación”

Milei intentó tapar la interna con un dedo y aseguró que Bullrich es su “socia”

Hay un amplio despliegue policial

Nueva jornada de tensión y protestas en Francia

Sale uno de sus hombres de confianza

Caputo empieza a bajar los cuadros

Por Raúl Dellatorre

El País

A un año de los comicios presidenciales

Elecciones 2027: Polarizada y electores con tendencia al cambio

Por Raúl Kollmann

Un modelo con turbulencias

Por Carlos Heller
Es ineludible que hable sobre los descartados del sistema

Inquietudes, resquemores y expectativas por la palabra de León XIV durante su visita al país

Por Washington Uranga
En busca de los votos para eliminar las PASO

La alianza de LLA-PRO tendrá su kilómetro 0 en Bariloche

Por
Analía Argento

Economía

Sale uno de sus hombres de confianza

Caputo empieza a bajar los cuadros

Por Raúl Dellatorre
Con opciones de hasta 40 por ciento de descuento

Arba lanzó un plan para regularizar deudas

Por problemas logísticos en el Mar Negro y menor presencia de Brasil

Buenas perspectivas para maíz y trigo

El Financial Times advirtió sobre el programa de Milei

Más dudas sobre la economía

Sociedad

El gobierno nacional avanza con la concesión del histórico edificio

Abrazo al Palais de Glace, contra la privatización

Por
Soledad Ferrari
Se conocieron los extraños planes del magnate tecnofascista en la Patagonia y Mendoza, vía la empresa Própera

El sueño de la desregulación total al servicio de Peter Thiel

Por Julián Varsavsky
Terminaron arriba de la vereda y derribaron un semáforo

Accidente en Recoleta: dos heridos por el choque entre un auto y un colectivo

Horror en Esquel

Detuvieron a un bioquímico que tenía en cautiverio a su esposa e hijos

Deportes

El número uno de Argentina cayó ante Tallon Griekspoor

Cerúndolo no pudo llegar a la final en Bruselas

El club carioca pretende que la Conmebol le entregue los puntos

Flamengo formuló un reclamo por la presencia de Rojo

Lazio ganó y este domingo el Inter buscará llegar a la punta

Sábado con goles argentinos en la Serie A

La insólita situación que vivió el juvenil ex River Cristian Jaime

Terminó llorando por un gesto de fair play