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La cumbre del PJ
En busca de la unidad y en defensa de las PASO
Los referentes del peronismo coincidieron en el buen clima y los acuerdos sobre los pasos a seguir para encaminar al partido hacia el próximo año electoral.
24 de octubre de 2026 - 00:56
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Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof.
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