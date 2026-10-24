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“Debemos discernir entre lo urgente, la coyuntura y lo importante”
Salta sigue discutiendo el Presupuesto 2027: cómo administración la escasez
El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, encabezó la tercera reunión, realizada en Coronel Moldes, con representantes de seis departamentos y 11 municipios. Se anunciaron obras.
24 de octubre de 2026 - 03:30
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La tercera reunión se hizo en Coronel Moldes
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