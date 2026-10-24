Omitir para ir al contenido principal
Portada
Salta|12

“Debemos discernir entre lo urgente, la coyuntura y lo importante”

Salta sigue discutiendo el Presupuesto 2027: cómo administración la escasez

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, encabezó la tercera reunión, realizada en Coronel Moldes, con representantes de seis departamentos y 11 municipios. Se anunciaron obras.

La tercera reunión se hizo en Coronel Moldes Prensa

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

“Debemos discernir entre lo urgente, la coyuntura y lo importante”

Salta sigue discutiendo el Presupuesto 2027: cómo administración la escasez

La familia paterna se movilizó en Ciudad Judicial

Piden revocar la domiciliaria a la madre imputada por la muerte de su hijo

Por Laura Urbano
Entrevista a Pablo Ingberg

Pérdidas y ganancias de la traducción

Por
Idangel Betancourt
Se presentó "De cartonera a diputada", de Natalia Zaracho

La otra cumbre peronista

Por Roxana Sandá

Exclusivo para

La firma Datafolha ubica a ambos candidatos con el 50 por ciento de los votos válidos

Lula alcanzó a Bolsonaro en la última encuesta previa al balotaje en Brasil

Llegarán en enero desde China

Presentaron nuevos coches del subte para CABA

"No vamos a tener piedad”

Milei amenazó a los medios que investigan la causa $LIBRA

El Financial Times advirtió sobre el programa de Milei

Más dudas sobre la economía

El País

La impudicia del Poder Judicial

El bochorno y Lamelas

Por Luis Bruschtein
Otro proceso para sacar de la cancha a la expresidenta

Sobreseídos, pero Cristina y Máximo Kirchner igual en el banquillo: comenzó el juicio Hotesur-Los Sauces

Por Raúl Kollmann
"No vamos a tener piedad”

Milei amenazó a los medios que investigan la causa $LIBRA

Centro clandestino La Perla

Ocho historias que esperaron 50 años para recuperar la identidad

Por
Gregorio Tatián

Economía

Panorama Económico

Caputo empieza a bajar los cuadros

Por Raúl Dellatorre
Por problemas logísticos en el Mar Negro y menor presencia de Brasil

Buenas perspectivas para maíz y trigo

Con opciones de hasta 40 por ciento de descuento

Arba lanzó un plan para regularizar deudas

El Financial Times advirtió sobre el programa de Milei

Más dudas sobre la economía

Sociedad

La historia de un deudor amenazado por la mafia prestamistas

“Si te dan 500 mil pesos en 30 días debés un millón”

Por
Soledad Ferrari
Llegarán en enero desde China

Presentaron nuevos coches del subte para CABA

Dictaron prisión preventiva para los principales sospechosos

Desaparición de Nancy Godoy: imputaron a cinco detenidos y la fiscalía avanza con la hipótesis del homicidio

Crece el conflicto con los estudiantes de profesorados en CABA

Los alumnos terciarios en lucha contra el ajuste

Por Santiago Brunetto

Deportes

F1 El argentino fue penalizado con diez posiciones para la carrera del domingo

Colapinto: Las malas noticias llegaron desde boxes

Cuatro de los seis galardones quedaron en manos albicelestes

Los argentinos arrasaron los premios de la Federación de hockey

Mercedes Diz anotó tres goles para el 5-1 de Argentina

La selección femenina Sub 17 goleó a Marruecos y pasó de fase en el Mundial

Fran se metió en las semifinales del torneo de Bruselas

Cerúndolo, en busca de una marca inédita para el tenis argentino