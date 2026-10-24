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Los dos buscaron más, pero su tuvieron que conformar con un punto que les sirve de poco

Torneo Clausura: Banfield y Lanús empataron el clásico y nadie quedó conforme

El Taladro jugó mejor en el primer tiempo y lo ganaba con gol de Balboa. El Granate reaccionó en la segunda mitad y lo empató con Izquierdoz.

Un tiempo para cada uno tuvo el Clásico del Sur en Banfield. JUAN MANUEL BAEZ

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