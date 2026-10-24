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Torneo Clausura: Defensa le dio otro cachetazo a Talleres

Álvarez puso en ventaja a los locales, pero en el segundo tiempo los de Varela lo dieron vuelta con tantos de Leandro Fernández y Juan Manuel Gutiérrez

El festejo de Juan Manuel Gutiérrez @ClubDefensayJus

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