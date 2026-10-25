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7 de cada 10 personas objetan el accionar de los tribunales

Crece la mala imagen del Poder Judicial mientras se profundiza su alineamiento con el Gobierno

El sobreseimiento de los hermanos Milei en la causa $LIBRA se suma a una serie de fallos favorables al Gobierno. Hay quienes hablan de una nueva era: la de la “justicia con peluca”.

Por Luciana Bertoia
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734152-7-a-bernardinoavila-g0009783.jpg 734152-7-a-bernardinoavila-g0009783.jpg Bernardino Avila

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