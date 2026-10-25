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Rosario|12
Se realizó la edición del Festival Bandera 2026 con espectáculos memorables
El Festival Bandera brilló con el mejor marco para la música
Caliope Family, Marilina Bertoldi y Dillom, fueron algunos de los momentos sobresalientes del festival, realizado en el Parque Estación Central Córdoba.
Brapis, de Caliope Family
Gentileza -
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