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Rosario|12

Se realizó la edición del Festival Bandera 2026 con espectáculos memorables

El Festival Bandera brilló con el mejor marco para la música

Caliope Family, Marilina Bertoldi y Dillom, fueron algunos de los momentos sobresalientes del festival, realizado en el Parque Estación Central Córdoba.

Brapis, de Caliope Family Gentileza -

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