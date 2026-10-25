Elecciones Brasil 2026: el balotaje entre Lula y Bolsonaro

<span style="white-space: pre-wrap;">El candidato de la ultraderecha brasileña </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">Flávio Bolsonaro</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;"> votó apenas veinte minutos después de que abrieran las mesas en la escuela municipal Barão Homem de Mello, ubicada en el barrio de Vila Isabel de Río de Janeiro, y convocó a los brasileños a votar "haga lluvia o haga sol" para cambiar el rumbo del país.</span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">"Brasil va a cambiar. Brasil va a vencer"</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">, declaró el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien criticó la gestión de su rival, el mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y defendió la necesidad de reorganizar el país.</span><span style="white-space: pre-wrap;">Según el candidato de la oposición, en los últimos cuatro años</span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;"> "todo el mundo ha empeorado" y por eso no se puede seguir insistiendo en el "error"</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">, pues los brasileños viven con "dificultades económicas" y "miedo a la inseguridad".</span><span style="white-space: pre-wrap;">Vestido con una camisa amarilla de manga corta y con un adhesivo en el pecho con el número 22, el que lo identifica como el candidato del Partido Liberal, el aspirante de la ultraderecha llegó al lugar en medio de la lluvia, acompañado de su mujer, Fernanda Bolsonaro, y un fuerte esquema de seguridad.</span>