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Rosario|12

Críticas de profesionales del Derecho a la reforma penal que pretende el frente Unidos

Los riesgos de un estado de sospecha sin control

La penalista Candela De Marchi advierte sobre el avance del poder punitivo y la pérdida de garantías constitucionales.

Por Luis Bastús
Candela De Marchi es abogada penalista, integrante de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario. Gentileza -

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