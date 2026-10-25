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La política opositora estuvo más de un año fuera
María Corina Machado regresó a Venezuela
Estados Unidos destacó su rol en el regreso de la líder opositora, en medio de la presión que ejerce hacia el gobierno venezolano.
25 de octubre de 2026 - 20:36
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María Corina Machado ya se encuentra en Venezuela.
EFE. EFE
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