Un testimonio insoslayable de época, amor, ideología y vocación
Se publica “Melpómene”, los legendarios diarios del poeta, dramaturgo y narrador Enrique Wernicke
Cuando en 1975 la revista Crisis dio a conocer extractos de los diarios privados escritos por el poeta, dramaturgo y narrador Enrique Wernicke a lo largo de más tres décadas, estos se volvieron legendarios, contraseña y culto secreto de la literatura argentina. Finalmente “Melpómene: Diario 1936- 1968″ acaban de ver la luz en un solo volumen (Editores argentinos) acompañado con fotografías, reproducciones facsimilares del diario y dibujos del autor.