Una protesta de jóvenes en Barcelona derivó en destrozos, saqueos y enfrentamientos con la policía

Una protesta de estudiantes deriva en incidentes con la policía en el centro de Barcelona

Barcelona, 24/10/2026.- Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales que ha derivado en incidentes y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra. EFE / Alberto Estevez.

Alberto Estevez. EFE