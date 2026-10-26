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Radio 750

Se define el futuro de Benjamin Netanyahu

Israel: qué se juega en las elecciones de este martes

7,3 millones de israelíes están llamados a las urnas, en unos comicios legislativos que marcarán el rumbo del gobierno de la ultraderecha.

Benjamin Netanyahu Jerusalem (-), 19/03/2026.- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a press conference in Jerusalem, 19 March 2026, amid the US-Israel conflict with Iran. (Jerusalén) EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL RONEN ZVULUN / POOL. EFE

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