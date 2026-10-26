Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Franco Colapinto tuvo que abandonar la carrera del GP Estados Unidos
11 min
Resultados Elecciones Brasil 2026: el balotaje entre Lula y Bolsonaro
-1min
Franco Colapinto tuvo que abandonar la carrera del GP Estados Unidos
11 min
Resultados Elecciones Brasil 2026: el balotaje entre Lula y Bolsonaro
-1min
Franco Colapinto tuvo que abandonar la carrera del GP Estados Unidos
11 min
MIRÁ
Portada
El Mundo
Miles de brasileños residentes en el país ejercieron su derecho al voto
Lula arrasó en Buenos Aires con el 70 % de los votos
La jornada electoral transcurrió con entusiasmo, marcada por la presencia de símbolos partidarios y cánticos, en un clima de fuerte polarización política pero sin incidentes.
Los brasileños residentes en Argentina votaron en la embajada de Brasil en Buenos Aires.
Delfina Corbera Pi
Temas en esta nota:
Lula Da Silva
Brasil
Bolsonaro
elecciones en Brasil
Últimas Noticias
La votación, minuto a minuto
Resultados Elecciones Brasil 2026: el balotaje entre Lula y Bolsonaro
Miles de brasileños residentes en el país ejercieron su derecho al voto
Lula arrasó en Buenos Aires con el 70 % de los votos
Por
Axel Schwarzfeld
Ascendió a la segunda categoría después de más de medio siglo
Excursionistas, un lugar en el mundo
Por
Fernando D'Addario
En defensa de la libertad de expresión
“Pasó todos los límites”: Preocupación por la violencia de Milei hacia el periodismo crítico
Exclusivo para
La puerta giratoria de la administración libertaria
Gobernar en rotación permanente: las 300 renuncias y expulsiones en la era Milei
Por
Pablo Salinas*
Se normalizó la regional San Martín de las 62 Organizaciones Peronistas
“Queremos más trabajo formal y menos choferes de plataformas”
Por
Gastón Garriga
En seis meses, los trabajadores perdieron 6.800 millones de dólares
Muy lejos de aquel fifty-fifty
Por
Bernarda Tinetti
Mientras 128 personas fueron detenidos en España
Desmantelan los campamentos de protesta en Portugal
El País
En defensa de la libertad de expresión
“Pasó todos los límites”: Preocupación por la violencia de Milei hacia el periodismo crítico
La puerta giratoria de la administración libertaria
Gobernar en rotación permanente: las 300 renuncias y expulsiones en la era Milei
Por
Pablo Salinas*
En busca de los votos para eliminar las PASO
La alianza de la Casa Rosada y el PRO tendrá su kilómetro 0 en Bariloche
Por
Analía Argento
Es ineludible que hable sobre los descartados del sistema
Inquietudes, resquemores y expectativas por la palabra de León XIV durante su visita al país
Por
Washington Uranga
Economía
En seis meses, los trabajadores perdieron 6.800 millones de dólares
Muy lejos de aquel fifty-fifty
Por
Bernarda Tinetti
El agujero de 2027 que el Gobierno no dice cómo tapará
Faltan 22.700 millones de dólares
Por
Mara Pedrazzoli
Con la recesión instalada, el Círculo Rojo observa que “la calle” se enrarece
La duda del poder es la “paz social” en plena crisis
Por
Leandro Renou
Sale uno de sus hombres de confianza
Caputo empieza a bajar los cuadros
Por
Raúl Dellatorre
Sociedad
La crueldad como moneda corriente
Por
Flor de la V
Masacre de Barracas
La hora de los alegatos por el triple lesbicidio
Otro terreno que la voracidad inmobiliaria tiene en la mira
Qué pasará con el predio de la cárcel de Devoto
Por
Santiago Brunetto
Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa
La SIP exige una compensación justa por el uso de noticias en IA
Deportes
Ascendió a la segunda categoría después de más de medio siglo
Excursionistas, un lugar en el mundo
Por
Fernando D'Addario
El pibe Herrera puso el cabezazo goleador a dos minutos del final
Boca juega con viento a favor: 1 a 0 contra Independiente en Avellaneda
Por
Juan José Panno
Amargó a Temperley, que podía quedar primero
Triunfazo agónico de Chacarita para soñar con la permanencia
Se impuso por la mínima ante Belgrano en Mar del Plata
Liga Profesional: Aldosivi ganó y todavía no pierde las esperanzas