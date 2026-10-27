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Sociedad
Avellaneda presenta el programa municipal “Repartidores en Red”
La iniciativa está destinada a acompañar a las y los trabajadores de plataformas y repartidores de la localidad, a través de diferentes programas y beneficios.
27 de octubre de 2026 - 21:50
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