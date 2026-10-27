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Aliados de Flávio Bolsonaro aseguran que habría huído de Brasil y que se encuentra en viaje hacia Estados Unidos
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MIRÁ
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El Mundo
Lo solicitaron diputados del PT
Piden la prisión preventiva de Flávio Bolsonaro y que Interpol emita una alerta roja
El excandidato presidencal es investigado por manejos financieros sospechosos vinculados a apuestas deportivas y corrupción en pensiones.
27 de octubre de 2026 - 19:00
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Flavio Bolsonaro
Brazil's right-wing senator and presidential candidate for the Liberal Party (PL) Flavio Bolsonaro gestures during a campaign rally in Guarulhos, Sao Paulo State, Brazil, on October 21, 2026, ahead of the presidential election runoff. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
MIGUEL SCHINCARIOL. AFP
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