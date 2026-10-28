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Medios de Brasil aseguran que Flávio Bolsonaro llegó a EEUU
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MIRÁ
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Buenos Aires|12
Encuentro en la Universidad Católica de La Plata sobre el trato humano
Las reglas de Francisco para que la Justicia no castigue la exclusión
Se trata de un conjunto de 18 directrices surgidas de encuentros entre funcionarios judiciales, referentes barriales, organizaciones sociales y comunidades religiosas.
Este miércoles se presentarán en La Plata las Reglas “Papa Francisco” para el trato humano de personas excluidas
AFP
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