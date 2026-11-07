Franco Colapinto en la clasificación del GP de Brasil de la Fórmula 1

<span style="white-space: pre-wrap;">El piloto argentino Franco Colapinto, que representa a la escudería Alpine en la Fórmula 1, terminó en el decimocuarto puesto de la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos.</span> <span style="white-space: pre-wrap;">En una carrera que considera local por la corta distancia a su país natal, el argentino cerró su mejor vuelta con un tiempo de 1:12.925, a 1.303 segundos del recordó de la sesión, marcado por el Red Bull de Max Verstappen.</span>