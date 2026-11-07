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Fue resuelto por la Justicia de Familia, mientras dure el incumplimiento.
Un padre no podrá asistir a recitales por incumplir con la cuota alimentaria
La medida judicial se basa en el derecho alimentario de niños, niñas y adolescentes
07 de noviembre de 2026 - 03:03
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Tribunales provinciales de Rosario
Andres Macera
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Rosario
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