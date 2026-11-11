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Último día del papa León XIV en Argentina: la visita a la cárcel de Devoto, la masiva misa en la Basílica de Luján y la despedida del país, minuto a minuto
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MIRÁ
Portada
Radio 750
La palabra de un docente del penal
“Disfrazando la realidad”: ¿a qué cárcel fue realmente el papa León XIV?
Juan Pablo Parchuc, docente del centro universitario en el Penal de Devoto, explicó por Radio 750 el delicado contexto en el que el sumo pontífice visitó la cárcel donde él trabaja.
11 de noviembre de 2026 - 12:13
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