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Radio 750

La palabra de un docente del penal

“Disfrazando la realidad”: ¿a qué cárcel fue realmente el papa León XIV?

Juan Pablo Parchuc, docente del centro universitario en el Penal de Devoto, explicó por Radio 750 el delicado contexto en el que el sumo pontífice visitó la cárcel donde él trabaja.

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