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Dirigida por Martin McDonagh, con John Malkovich y Sam Rockwell
“Caballo salvaje nueve”: vínculos masculinos, violencia y absurdo
La película sigue a dos agentes de la CIA muy distintos que se encuentran en Chile justo antes del golpe a Salvador Allende.
Por
Ezequiel Boetti
12 de noviembre de 2026 - 03:15
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WILD HORSE NINE
John Malkovich and Sam Rockwell in WILD HORSE NINE. Photo by Searchlight Pictures/Diego Araya Corvalán, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2026 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.
Diego Araya Corvalán. Searchlight Pictures
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