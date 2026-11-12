León XIV bendijo a los voluntarios en Luján y dejó un mensaje contra la exclusión
“Con tiempo para conversar entre mate y mate, y con una mano tendida para el que lo necesita”
El Papa cerró su visita al país con una misa en la Basílica y luego reconoció a los jóvenes que colaboraron en la organización durante un encuentro en Villa Marista. En diálogo con Buenos Aires/12, resaltaron su cercanía con los sectores vulnerables, el llamado al compromiso social y las dificultades que atravesó el operativo.