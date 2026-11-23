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Las encuestas acorralan a Pedro Sánchez pero los decretos sociales agitan la campaña
España se juega su futuro político este domingo
A seis días de las urnas, el socialista remonta terreno mientras la derecha amenaza con derogar las últimas medidas protectoras. Los ultras de Vox se consolidan como tercera fuerza nacional.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, habla durante un acto de campaña en la ciudad de Córdoba
AFP. AFP
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España
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Alberto Núñez Feijóo
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