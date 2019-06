La interna del peronismo chaqueño no logra enfriarse. Tanto el gobernador Domingo Peppo como el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, competirán por una banca del Senado de la Nación pero también por la gobernación. Hasta ahora, Capitanich figura como el preferido de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, Peppo no se amilanó y ya comenzó a mostrar su respaldo a la fórmula de les Fernández. Ayer escribió en su cuenta de Twittero que “nos tocaron años difíciles con un gobierno nacional adverso. Juntos podemos salir adelante como ya lo hicimos una vez, ahora acompañando a @alferdez y @CFKArgentina, con el compromiso del pueblo chaqueño”. No terminó allí, también publicó otro donde reconoció que “necesitamos el apoyo de cada uno de los chaqueños para generar un cambio importante en el escenario político, que contribuya a buscar la unidad nacional como provincial”.